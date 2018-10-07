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§ NG.kz
Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33921
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.10.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После своей победы россиянин устроил потасовку с членами команды МакГрегора. За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них - досрочно), ни разу не потерпев поражения.
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§ Алиса
Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.10.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже мутить начали: типа за плохое поведение - в качестве штрафа могут отстранить от последующих боев, а значит лишить титула... Надо было ему подойти к Макгрегору обнять, простить .... Пиндостан.... :-x :-x :-x

https://www.kp.ru/daily/26891.5/3935464/
после статьи - есть выдержки из высказываний с пресс-конференции одного из организаторов боев, и просто "мысли" наблюдающих...

[Исправлено: Алиса, 07.10.2018 - 13:17]
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§ 211
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик, тут и сказать нечего..
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§ Сабыр
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Сабыр


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Сообщений: 60
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 07.10.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бой был не зрелищным.. Победила дагестанская борьба)
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§ Sniper
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Sniper


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Сообщений: 748
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо лишить его шенгенской визы, блаклист наложить за такое поведение. Пусть по Туркмениям и Таджикистанам ездит. Но там люди быстро холку намылят. По деревенски.
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