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Страница 908 из 908«1...906907908
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Дедушку вызвали на заседание областной ономастной комиссии.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781423&topic_id=25576&forumid=2#781423

Чего теперь то будете - переименовывать?... :lol:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клятву давал о неразглашении ))))) Да и вы сами знаете, какие названия улиц, поселков и районов будут переименованы. Напрягите мозги. :-) :-( ;-) :lol: 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Клятву давал о неразглашении )))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781470&topic_id=25576&forumid=2#781470

Ухх, тыыы...
А кому - давал? Клятву... :lol:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А кому - давал? Клятву

напряги мозги. Кому дают клятву?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Кому дают клятву?

У нас - никому не дают...
:lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
напряги мозги.

Понял...
Кто у вас всё - переименовывает... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё, через час - еду в Гамбург.
День Рождения... :lol:
Сегодня... :oops:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


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Сообщений: 748
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас - нико
КОМУ ТЫ ТАМ НУЖЕН))))) ВИЖУ КАК ЖИВЕШЬ((((( ГАСТРИТ ОТ КОНСЕРВОВ НАЖИВАЕШЬ. У ВАС НЕЛЬЗЯ СХОДИТЬ НА МИНИ РЫНОК? И НА КУПИТЬ ДОМАШНИХ ПРОДУКТОВ?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
И НА КУПИТЬ ДОМАШНИХ ПРОДУКТОВ?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781488&topic_id=25576&forumid=2#781488

Почему - нельзя? У нас в деревне -
среда, суббота. В райцентре - четверг и суббота.
В Гамбурге - каждый день,кроме воскресенья... :lol: :oops:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
день,кроме воскресенья..

ВОТ И ПИТАЙСЯ НОРМАЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ. тАКИЕ КОНСЕРВЫ ЗАПАДНЫЕ НЕМЦЫ НА ДОРОГУ БЕРУТ. СКОЛЬКО ТЕБЕ ТАМ ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ? К ЦЫГАНКЕ НЕ ХОДИЛ? ИЛИ ВЫ ИХ ТОГО, В РОВ ПОБРОСАЛИ?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор, скажи внукам, чтобы шрифт -
поменяли, на компе... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то это - нарушение Правил.
И требует - удаления... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
К ЦЫГАНКЕ НЕ ХОДИЛ?

Нет, доктор, я к врачам - хожу... :lol:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вы в Германии все на одном языке разговариваете и пишите. И заставляете этого от других национальностей делать в обязательном порядке, экзамены на знание немецского языка устраиваете. Почему казахам этого же запрещаете? Хотя это от вас уже не зависит. Хочешь работать в госслужбе. Будь добр выучи казахский язык. И разговаривай с посетителями на казахском языке. Что то не так сказал???? 8-) :-o :oops: :-P :-x
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё, Доктор - до вечераю Поехали мы... :lol:
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