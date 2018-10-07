Вот вы в Германии все на одном языке разговариваете и пишите. И заставляете этого от других национальностей делать в обязательном порядке, экзамены на знание немецского языка устраиваете. Почему казахам этого же запрещаете? Хотя это от вас уже не зависит. Хочешь работать в госслужбе. Будь добр выучи казахский язык. И разговаривай с посетителями на казахском языке. Что то не так сказал????