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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33921
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ Vital
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6230
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.10.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Марик ты уже в том кругу своим не когда не будешь. Зря напрягаешься. Чужак ты будешь среди своих. Так что лучше сразу выбирай за чью ты сторону. Хорошо подумай. Национализм среди ваших растет невероятно быстро он и тебя и твою семью не пожалеет.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Только я знаю с 10 человек казахов которые плюнули на все что про

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781485&topic_id=35756&forumid=1#781485

Уезжают из за плохой экономики..
У меня племянница туда вот поступила, потому что бесплатно практически в медучилище и у нас после 9го нет наборов.
Но не от того, что тут идет национализм..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Марик ты уже в том кругу своим не когда не будешь.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35756&viewmode=flat&sortorder=0&start=45

Да не нужны мне никакие круги..
С чего ты взял, что мне нужны казахи там или русские?
Мне нужен будет мой ребенок, остальное все вторично и если жив буду, сделаю в е возможное, чтобы он ... уехал в Европу и стал европейцем или в Канаду..
Но не от ттго что тут национализм, а потому что у нас уровень жизни нищета..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам я так же в начале 90х хотел заработать стошку баксов и удрать в Германию..
А вот когда их все же заработал, то решил тут остаться..
Но национализма то у нас не было и я не исходил из таких реалий..
Дело в деньгах конечно же, и не нужно это путать с национализмом..
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§ Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Национализм среди ваших растет невероятно быстро он и тебя и твою семью не пожалее

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781491&topic_id=35756&forumid=1#781491

НУ ПРЯМ СПИСАНО С ЛИСТОВКИ РУССКОЙ ОБЩИНЫ. И ЧТО ДАЛЬШЕ? Эти листовки, когда был доверенным лицом депутата Чернышова, я в КНБ пачками отправлял. Написаны как во вражеском тылу. Бедолаги.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И заметьте, если бы все жили богато, никто бы ни на какие переименования или тем более языки не обращали внимания..
Какв тучных нулевых, не смотря на Аль Фараби и кинотеатр..
Всем было плевать..
Все считали бабло..
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§ drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
а потому что у нас уровень жизни нищета.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781495&topic_id=35756&forumid=1#781495

Вот отсёдова и надо - плясать... :lol:
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот отсёдова и надо -

Обычно когда беднеют, ни когда богатеют, после вступления в ТС мы начали беднеть, начинают искать виноватых и находят..
Друг в друге..
Даже одной национальности..
- Ах, да ты кыпшак, а ты Аргын!
Или западненец и "москаль"..
Всегда так было и всегда так будет..
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§ Vital
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6230
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.10.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Вот. Нет что б экономикой заниматся, они занимаются переименованием , латинизация и т.п. . Уничтожением русского мира. А нац патриоты хлопают от радости в ладоши непонимают чем все это для них же и кончится
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§ drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Нет что б экономикой заниматся,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781503&topic_id=35756&forumid=1#781503

И тут Виталя, согласен с тобой на все 100%... :lol:
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Нет что б экономикой заниматся, они занимаются переименованием , латинизация и

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781504&topic_id=35756&forumid=1&1538901223

Ну в том виновато даже не госухдарство наше..
Виноваты новые политические реалии..
Украина в свое время не украинизировала свой восток и южную часть, и к чему это привело?
Все началось ровно после 2014..
Если 2008 еще как то там пролезло, то тут Назарбаеву не оставили практически выбора..
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§ drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14763
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.10.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Все началось ровно после 2014..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781507&topic_id=35756&forumid=1#781507

Когда начали - Украинизировать.
Не повторяйте ошибки Украины... :lol: :-o
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§ Vital
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6230
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.10.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Все по одному сценарию идет. Украина,латвия,таджикистан,узбекистан и др . Сначало уничтожают язык, потом русскую культуру( мы типа и без вас с усами) потом рушится все связи и экономика рушится. И теперь мы что видим ! Братья русские примите нас к вам на зарабатки, голодаем мы без вас. Вы же наши братья веками.. Можно мы у вас погастербайтерим немного? ТАК? Да тошно уже на это смотреть.
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§ Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вы в Германии все на одном языке разговариваете и пишите. И заставляете этого от других национальностей делать в обязательном порядке, экзамены на знание немецского языка устраиваете. Почему казахам этого же запрещаете? Хотя это от вас уже не зависит. Хочешь работать в госслужбе. Будь добр выучи казахский язык. И разговаривай с посетителями на казахском языке. Что то не так сказал???? 8-) :-o :oops: :-P :-x
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4954
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не повторяйте ошибки Украины.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781513&topic_id=35756&forumid=1&1538905924

Ошибка Украины в том что она не ожидала от русскоязычного населения такой прыти, в результате чего потеряла свои исторические территории..
Казахстан учится на ошибках..
Мне самому от того нелегко, я ведь русскоязычный.
Но в то же время я не хочу, чтобы сосед ударил ножом в спину и у нас началось то же самое, что сейчас творится в ДНР..
Выбираю государственный язык и неделимость Казахстана..
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