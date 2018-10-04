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§ NG.kz
Рискованные игры в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 сентября в селе Тарановское прошли публичные слушания по его переименованию, а также изменению названия Тарановского района. Равнодушных в зале местного Дома культуры не было. Однако возникавшие там страсти привели к мысли: не раскалывается ли наше общество во время таких акций? Поиск исторических корней местного сообщества, направленный на формирование единого национального сознания, фактически создал напряжение между жителями этого села, невольно разделяя их по этническому признаку.
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§ alex_60
Re: Рискованные игры в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
.копирайт болезнь заразная.


отвечу цитатой главного по копирайту на форуме--

///Что не так? Дискутируем
.. ссылаясь на экспертов ..
ты хоть интересуйся элементарными проблемами и путями их решения.///
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§ alex_60
Re: Рискованные игры в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
что вы все нас уговариваете?


кого вас?
татар что-ли?
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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 738
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кого вас?
татар что-ли?

местных русских.....
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§ Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да куда уж нам неучам, до вас .
мы по колхозному , без анализов, узи и прочего.
своими словами

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=45&1538722466

Цитата:
alex_60:
Например, в Англии за всё время её существования не было ни одного переименования. Даже такие названия, как Чёртова Дыра или Устье Дьявола, не вызывают отрицательного отношения, потому что они отражают какую-то географическую реалию. Англичанин говорит: «Мы живём в Чёртовой Дыре, и мы гордимся этим, чёрт возьми!»

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=45&1538722466


Во первых, ты же постоянно европейцев хаешь, а тут в пример приводишь, через некоторое время опять клеймить будешь, как всё предсказуемо, я то к ним, американцам и другим странам, с уважением отношусь. Во вторых это внутренние дела британцев, не хотят переименовывать, пусть не переименовывают, ну и конечно пусть гордятся.
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§ pro100tak
Re: Рискованные игры в демократию
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 07.10.18 - 04:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много уже копий сломали на этой теме. Забудоражили ее наши русскоязычные ребята, и ринулись обосновывать так-сяк казахи. В этих спорах дошли до Луномясовки - наши русские обиделись до такой степени, что передумали здесь, в РК, покупать квартиры своим детям. Не уезжайте, п-ста, на Фатерлянд. Ведь много уже вернувшихся оттуда. Казахи без вас никуда... еще и перегрызут друг друга за род и племя. Меня, казаха, здесь за это мое сообщение, еще будут, возможно, поносить и аргыны, и кереи, и найманы и т.д. Ну давайте разложим ситуацию в сравнениях. В Прибалтике запретили преподавание на русском языке и русский язык не преподают как иностранный, закрыли школы и вузы с русским языком обучения. Украина, ваш ближайший этнический сосед, вообще сходит с ума с русофобией. У нас, в Тарановке, встал вопрос всего лишь о переименовании. Есть, и надеюсь, останутся у нас улицы Пушкина, Лермонтова, Толстого, гимназия им. Горького и дрпр. А в России Горький - "На дне", хорошо хоть спектакль идет еще по этому роману. Питер стал Петербургом (после кучи переименований без Санкт) и так далее и тому подобное. Если даже Ленин не удостоился чести остаться в истории, что говорить тогда о .... Что касается Викторовки, то деревню построили на месте жайляу рода жаппас. И если ошибаюсь насчет жаппас или жагалбайлы, но жайляу на этом месте было. И, повторюсь, я не за белых, красных, фиолетовых... Нам, казахам, всего лишь нужно сохранить и возродить свой язык. Обидно же, когда пытаешься своим детям-племянникам показать - как хохмит Турсынбек Кабатов на казахском (на русском так не изложишь), а им нужен буквально чуть ли не синхронный перевод. Никто же вас отсюда даже не пытается вытеснять, выдворять и дрпр. Мы никуда без наших русских не будем даже пытаться вписаться, и русский язык, как язык межнационального общения, на века будет не только в нашей стране.
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§ seroff
Re: Рискованные игры в демократию
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 07.10.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно на днях я уже видел такое название АЙЕТ так называется АЯТСКИЙ на указателе
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§ Victor Yang
Рискованные игры в демократию
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10992
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.10.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
странно на днях я уже видел такое название АЙЕТ так называется АЯТСКИЙ на указателе

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781457&topic_id=35736&forumid=1&1538886877

Видимо, становится традицией давать одинаковые названия населенным пунктам в одной области.
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§ Горожанин_kst
Рискованные игры в демократию
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1277
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 07.10.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Забудоражили? Русскоязычные (духу прямо сказать "русские" не хватает)?
Переименовывая Давыденовку, Борис-Романовку, Щербаковку, Тарановку и т.д.?
Знаешь, ласковый ты наш, твои уговоры что-то смутно напоминают...я так наивную девчёнку уламывал на выпускном, так лошадку ласково заговаривают перед тем как аркан закинуть...Мягко стелете. Вот только если это сейчас спокойно глотать, то спать будет жёстко. Всем.
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§ 211
Рискованные игры в демократию
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Мы никуда без наших русских не будем даже пытаться вписаться,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781458&topic_id=35736&forumid=1#781458

Ты в таком унизительном тоне говори за себя лично..
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