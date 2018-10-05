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≡ Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой, приговорили к 1,5 годам лишения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой, приговорили к 1,5 годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские обвиняются в том, что в июле 2018 года, выехав по звонку на сообщение о нападении на 18-летнюю жительницу п. Затобольск Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших.
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§ 211
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.10.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там за секретность такая, что засекретили убийц, не иначе как какие то госслужащие..
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§ drakon
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14748
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
такая, что засекретили убийц

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32528

Да просто нет никаких подозреваемых... :-o
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§ drakon
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14748
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Подозреваемый в убийстве житель Затобольска был задержан 30 июля.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32528

Цитата:

Сенсацией брифинга стало то, что в деле оказалось два подозреваемой

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32528

Может оказаться, что нет ни одного... :-o 8-)
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§ Сыкымы
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.10.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
то там за секретность такая, что засекретили убийц

Следствие не окончено, до суда имена не разглашаются. В первый раз, штоле? Или так, лишь бы ляпнуть-подзудить? С твоими-то познаниями порядков в полицейской службе - какой-то не профессианальный вопрос...
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§ drakon
Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой, приговорили к 1,5 годам лишения свободы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14748
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
В первый раз, штоле?

А возраст второго почемы - засекречен?... 8-)
Странно всё это... :-o
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§ elektron
Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой, приговорили к 1,5 годам лишения свободы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.10.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да с одной стороны по божески, с другой не оставляют сомнения... Ну причём тут эти ребята? Ну приехали, ну осмотрели, ничего не увидели, всё! Где был звонивший? Куда исчез?

[Исправлено: elektron, 06.10.2018 - 02:14]
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§ Добрый человек
Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой, приговорили к 1,5 годам лишения свободы
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 06.10.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
минимальной бебезопасностикаждому

[Исправлено: Добрый человек, 06.10.2018 - 08:55]
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§ 211
Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой, приговорили к 1,5 годам лишения свободы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Следствие не окончено, до суда имена не разглашаются. В первый раз, штоле?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781370&topic_id=35754&forumid=1&1538800580

По Денису Тену окончено?
По другим многим делам, где дают фото только подозреваемого и все его данные?
Ты с луны свалился?
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§ Сыкымы
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.10.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
По Денису Тену окончено?
По другим многим делам, где дают фото только подозреваемого и все его данные?

Ну вот и спроси у тех, кто публикует - почему данные разглашены до окончания следствия. Или только здесь можешь?
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§ 211
Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой, приговорили к 1,5 годам лишения свободы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4941
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну вот и спроси у тех, кто публикует - почему данные разглашены до окончания следствия. Или только здесь можешь?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781381&topic_id=35754&forumid=1&1538802693

Зачем спрашивать, если все публикуется и не публикуется лишь только тогда, когда хотят что то сокрыть и выдумывают отговорки..
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§ seroff
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 06.10.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот и нашли козлов отпущения ,а убийц так и не найдут как всегда это система и полиция ни чего не может только бабки зря получают
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§ Сыкымы
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.10.18 - 04:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Зачем спрашивать, если все публикуется


Цитата:
требования статьи 201 УПК РК, согласно которой: «данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц; лицо, осуществляющее досудебное расследование, предупреждает защитника, свидетелей, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения без его разрешения имеющихся в деле сведений, о чем от указанных лиц отбирается подписка с предупреждением об ответственности»

Действительно, зачем спрашивать? И зачем тупить прилюдно?
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§ Сыкымы
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.10.18 - 05:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
ну вот и нашли козлов отпущения ,а убийц так и не найдут

Если б они отработали как положено - убийства могло и не быть. Примерьте ситуацию на себя: у вас экстренный случай, требующий вмешательства полиции, вы звоните на 102, приезжают горе-блюстители закона, посидели/покурили в машинке рядом с вашим домом и ... уехали. Как вам такой вариант? Никуда потом жаловаться не будете? "Ну чо такова - ну не заметили пацаны ничо подозрительного, они ж не винаватые".
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§ szhemchug
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
szhemchug


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 10.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:

ну вот и нашли козлов

Всё верно ,но мало дали в этом случае , а могли бы девочку спасти...
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