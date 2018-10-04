pro100tak Re: Рискованные игры в демократию #64





(Полноправные пользователи) Сообщений: 231

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:45 Много уже копий сломали на этой теме. Забудоражили ее наши русскоязычные ребята, и ринулись обосновывать так-сяк казахи. В этих спорах дошли до Луномясовки - наши русские обиделись до такой степени, что передумали здесь, в РК, покупать квартиры своим детям. Не уезжайте, п-ста, на Фатерлянд. Ведь много уже вернувшихся оттуда. Казахи без вас никуда... еще и перегрызут друг друга за род и племя. Меня, казаха, здесь за это мое сообщение, еще будут, возможно, поносить и аргыны, и кереи, и найманы и т.д. Ну давайте разложим ситуацию в сравнениях. В Прибалтике запретили преподавание на русском языке и русский язык не преподают как иностранный, закрыли школы и вузы с русским языком обучения. Украина, ваш ближайший этнический сосед, вообще сходит с ума с русофобией. У нас, в Тарановке, встал вопрос всего лишь о переименовании. Есть, и надеюсь, останутся у нас улицы Пушкина, Лермонтова, Толстого, гимназия им. Горького и дрпр. А в России Горький - "На дне", хорошо хоть спектакль идет еще по этому роману. Питер стал Петербургом (после кучи переименований без Санкт) и так далее и тому подобное. Если даже Ленин не удостоился чести остаться в истории, что говорить тогда о .... Что касается Викторовки, то деревню построили на месте жайляу рода жаппас. И если ошибаюсь насчет жаппас или жагалбайлы, но жайляу на этом месте было. И, повторюсь, я не за белых, красных, фиолетовых... Нам, казахам, всего лишь нужно сохранить и возродить свой язык. Обидно же, когда пытаешься своим детям-племянникам показать - как хохмит Турсынбек Кабатов на казахском (на русском так не изложишь), а им нужен буквально чуть ли не синхронный перевод. Никто же вас отсюда даже не пытается вытеснять, выдворять и дрпр. Мы никуда без наших русских не будем даже пытаться вписаться, и русский язык, как язык межнационального общения, на века будет не только в нашей стране.