Sniper Re: Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет #18





(Пользователи) Сообщений: 738

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 01:09 Правильно говорит президент. Переученные они у нас. Кому и зачем из них нужно высшее юридическое образование? Что бы всю жизнь в дерьме уголовном копаться?!! Не было раньше в городе академий. Убийства и угоны раскрывали в течении недели.Никто корочками в кабаках и притонах не тряс.На суд в качестве подсудимого в майорских погонах не приходил. Следователей готовили за 6 месяцев в столице в высшей школе милиции. После любого техникума можно было получить офицерское звание. И отлично все работали. Начальником ГАИ работал человек после автодора!!!