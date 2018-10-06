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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ bgb
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4094
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 06.10.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы имеем многочисленные случаи, когда на госслужбу приходят только благодаря знанию госязыка. Кстати, и соискатели стипендии «Болашак» тоже в обязательном порядке должны сдавать тесты на знание госзязыка. Разве обучение за рубежом идет на казахском? Это искусственный барьер для талантливой русскоязычной молодежи. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515

а вы как хотели?!
жить в стране, не уважая законов, традиций и языка?!
у меня адекватность автора тоже вызывает сомнения...
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§ Vital
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6225
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:

А я хотел бы что б дети учились в одной школе. Что б казах сидел за одной партой с русским. И вот пусть они вместе учат традиции и язык. Создают новую историю. А старшему поколению спокойно дали б дожить без содрагания на нац темы.
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.10.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Сколько не учи обезьяну, она останется тем же..


Цитата:
211:
Даже понять смысл поговорки, тебе не хватает образования, кстати оно у тебя наше, казахстанское по видимому, раз не знаешь русских пословиц..
Тогда тов. Денисов насчет тебя скажу, прав..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=0&1538844138



Трижды ХА-ХА, знаток русских пословиц!
:-P
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
жить в стране, не уважая законов, традиций и языка?!


О чем и речь. Законы о языках не соблюдаются.
Вы с луны свалились?
. Почитайте форум.
. Или вы про что вообще?
Про чьи традиции?
Про какие языки?
. У каждого народа свои традиции, свой родной язык.
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
я хотел бы что б дети учились в одной школе. Что б казах сидел за одной партой с русским. И вот пусть они вместе учат традиции и язык.



В СссР так и было
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4938
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Трижды ХА-ХА, знаток русских пословиц!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781433&topic_id=35756&forumid=1&1538845308

Заметь.
Важно не знать, важно понимать смысл..
Ты не понимаешь.
Думаешь глупая и беззастенчивая зубрешка Википедии дает тебе какие то знания?
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4938
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
жить в стране, не уважая законов, традиций и языка?!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35756&post_id=781436&order=0&viewmode=flat&pid=781435&forumid=1#781436

Это вообще нонсенс и тов. Денисов в каждой статье не стесняется говорить о том, что не уважает ни страну, ни ее законы относительно к тому, чтобы все
казахстанцы в будущем владели государственным языком..
Считаю это правильным, хоть я сам русскоязычный..

[Исправлено: 211, 06.10.2018 - 23:08]
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§ drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14747
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В СссР так и было

У нас в классе за 10 лет,
учился всего 1 казах.
Кстати он на экзамене, в
10 классе, решал мне математику,
я исправил ему в сочинении ошибки... :lol: :oops:
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас в классе за 10 лет,

У меня ни одного.
Зато немцев человек десять точно, я и не знал что они немцы, шмидт, венцель, штуц...

[Исправлено: alex_60, 06.10.2018 - 23:38]
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если точно, тринадцать немцев, трое здесь,
Остальные там, из русских девять там,
Браки совместные.
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня ни одного.

Наверное не было их тут.
В Кустанае и окрестностях точно.
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§ Гога
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.10.18 - 23:50
Комментарий проходит проверку.
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* alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.10.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фио приемника та же, так что
Пока я лично спокоен.
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