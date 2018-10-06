таноми52 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 206

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:46 Цитата: 211:

Сколько не учи обезьяну, она останется тем же..





Цитата: 211:

Даже понять смысл поговорки, тебе не хватает образования, кстати оно у тебя наше, казахстанское по видимому, раз не знаешь русских пословиц..

Тогда тов. Денисов насчет тебя скажу, прав..



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515&start=0&1538844138 Даже понять смысл поговорки, тебе не хватает образования, кстати оно у тебя наше, казахстанское по видимому, раз не знаешь русских пословиц..Тогда тов. Денисов насчет тебя скажу, прав..Источник:





Трижды ХА-ХА, знаток русских пословиц!

Сколько не учи обезьяну, она останется тем же..Цитата:Трижды ХА-ХА, знаток русских пословиц!