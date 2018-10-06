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§ NG.kz
ХК "Горняк" дважды проиграл "Арлану" в Кокшетау
NG.kz

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Сообщений: 33918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Матчи очередного тура чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги прошли на стадионе Дворца спорта "Бурабай" 5-го и 6 октября. В первой встрече подопечные Кирилла Двуреченского уступили кокшетаускому «Арлану» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
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§ 211
Re: ХК "Горняк" дважды проиграл "Арлану" в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4938
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас международка идет вообще то среди юношей, даже с солнечного Ташкента команда есть.
В хоккей играют..
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