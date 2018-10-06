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§ NG.kz
«Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33917
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хозяева уже практически бронзовые призеры и очки им не особо-то нужны, а гости вот на вылете. У «Тобола» остается 47 очков и он уверенно идет третьим, а вот «Иртыш» с 29 баллами продолжает оставаться среди аутсайдеров. О том, что сказали тренеры команд, мы сообщим позже.
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§ pensioner
Re: «Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 06.10.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ не занимайтесь припиской. У Тобола 46 очков.
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* drakon
Re: «Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14746
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то интересною Проигрывают
постоянно и на 3 месте... :-o
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§ seroff
Re: «Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 06.10.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
игры сливаются
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* Тимур Гафуров
Re: «Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 386
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 06.10.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pensioner:
НГ не занимайтесь припиской.
Так было в источнике. Исправили. Спасибо
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