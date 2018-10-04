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§ NG.kz
Были суши, да все вышли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33917
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мода на японскую кухню в Костанае наблюдается уже несколько лет. Суши и роллы успели покорить сердца многих горожан, в том числе и мое. Проблема в том, что мест, где можно отведать качественно приготовленные роллы с достойными пропорциями (так как многие заведения безбожно экономят на ингредиентах), не так уж и много.
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* drakon
Были суши, да все вышли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14746
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если рыба сегодняшняя..

А где они сегодняшнюю рыбу берут?
Сегодня... :-o
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§ 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
где они сегодняшнюю рыбу берут?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781413&topic_id=35740&forumid=1&1538828710

Япошки с японского моря привозят, утром отгружают, вечером Фугу делают у нас..
Ну фугу богатеи разбирают килограммами, нам достается ее запах в рисе..
И дорого и приятно, почувствуй себя епонцем..
Еще бы Саке ихнее попробовать, да с нашим Маке смешать..
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* drakon
Были суши, да все вышли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14746
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Япошки с японского моря привозят, утром отгружают, вечером Фугу делают у нас..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781413&topic_id=35740&forumid=1#781413

У вас наверное прямой самолёт, Токио - Костанай летает?... :lol:
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§ Добринцофф
Были суши, да все вышли
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6197
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.10.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да нет, это не совковый менталитет. В совке люди приходили в ресторан тупо покушать или бухнуть с друзьями. А при капитализме человек идет в ресторан для того, чтобы почувствовать себя царем горы

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35740&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Быдло с понтами всегда было ,капитализм тут ни причем.
Цитата:
Маркс:
Но иногда нужен отдых от всего этого и человек идет в ресторан, где будет чувствовать себя королем, за которым ухаживают вежливые и покорные слуги, исполняя малейшие желания и прихоти "хозяина"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35740&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Где Вы в Кустанае видели такой ресторан в котором можно почувствовать себя королём ?:lol:


Цитата:
Маркс:
Недаром же все любят ездить во всякие Турции и Таиланды. Именно для возможности почувствовать себя султаном, ханом, за которым подтирают, убирают с вежливой улыбкой и без противоречий.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35740&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Как вот даже в голову не приходило,что я еду отдыхать что бы почувствовать себя султаном :lol:
С удовольствием пожил бы в "Тае" просто в небольшом домике недалеко от моря,готовить могу сам в прислуге вообще не нуждаюсь,просто отдохнуть.
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§ Sniper
Были суши, да все вышли
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 732
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.10.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У вас наверное прямой самолёт, Токио - Костанай летает?... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781415&topic_id=35740&forumid=1#781415

что ты бубнишь, внятней говори предводитель деревни..... 8-) ;-) :-( :-)
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§ Victor Yang
Были суши, да все вышли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10991
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.10.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Как вот даже в голову не приходило,что я еду отдыхать что бы почувствовать себя султаном

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781416&topic_id=35740&forumid=1&1538832276

Тут жеж как? Каждый со своей колокольни судит. А, может, в слово "король" Маркс своё понимание вкладывает - у него частенько они отличаются от общепринятых.
Я вот слышал, что женщины действительно в Таях и Турциях отдыхают от домашних забот, но это - именно отдых, а не возвеличивание себя.
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* drakon
Были суши, да все вышли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14746
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
что ты бубнишь,

Доктор, ты что рыбы Фугу - объелся?
Так она - ядовитая, на слух - подействовала?... :lol:
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§ alex_60
Были суши, да все вышли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
задел основоложник некоторых.
а я с ним согласен полностью.
короли, ну в смысле амбиции, вот они, - диваны им в зале на много мест,
в сете поменять то на се.
заказали комплексный обед, и просят заменить борщ на суп вермишеливый.,
если их в этом кафе за королей не приняли, то
в приличный ресторан бы и не пустили.
вести надо себя прилично сначала.
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