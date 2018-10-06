NG.kz «Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:22 Хозяева уже практически бронзовые призеры и очки им не особо-то нужны, а гости вот на вылете. У «Тобола» остается 47 очков и он уверенно идет третьим, а вот «Иртыш» с 29 баллами продолжает оставаться среди аутсайдеров. О том, что сказали тренеры команд, мы сообщим позже.

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