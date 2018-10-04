Добринцофф Были суши, да все вышли #33





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6197

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:01 Цитата: Маркс:

Да нет, это не совковый менталитет. В совке люди приходили в ресторан тупо покушать или бухнуть с друзьями. А при капитализме человек идет в ресторан для того, чтобы почувствовать себя царем горы



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35740&viewmode=flat&sortorder=0&start=15 Да нет, это не совковый менталитет. В совке люди приходили в ресторан тупо покушать или бухнуть с друзьями. А при капитализме человек идет в ресторан для того, чтобы почувствовать себя царем горыИсточник:

Быдло с понтами всегда было ,капитализм тут ни причем.

Цитата: Маркс:

Но иногда нужен отдых от всего этого и человек идет в ресторан, где будет чувствовать себя королем, за которым ухаживают вежливые и покорные слуги, исполняя малейшие желания и прихоти "хозяина"



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35740&viewmode=flat&sortorder=0&start=15 Но иногда нужен отдых от всего этого и человек идет в ресторан, где будет чувствовать себя королем, за которым ухаживают вежливые и покорные слуги, исполняя малейшие желания и прихоти "хозяина"Источник:

Где Вы в Кустанае видели такой ресторан в котором можно почувствовать себя королём ?





Цитата: Маркс:

Недаром же все любят ездить во всякие Турции и Таиланды. Именно для возможности почувствовать себя султаном, ханом, за которым подтирают, убирают с вежливой улыбкой и без противоречий.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35740&viewmode=flat&sortorder=0&start=15 Недаром же все любят ездить во всякие Турции и Таиланды. Именно для возможности почувствовать себя султаном, ханом, за которым подтирают, убирают с вежливой улыбкой и без противоречий.Источник:

Как вот даже в голову не приходило,что я еду отдыхать что бы почувствовать себя султаном

С удовольствием пожил бы в "Тае" просто в небольшом домике недалеко от моря,готовить могу сам в прислуге вообще не нуждаюсь,просто отдохнуть.