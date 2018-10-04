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§ NG.kz
Были суши, да все вышли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мода на японскую кухню в Костанае наблюдается уже несколько лет. Суши и роллы успели покорить сердца многих горожан, в том числе и мое. Проблема в том, что мест, где можно отведать качественно приготовленные роллы с достойными пропорциями (так как многие заведения безбожно экономят на ингредиентах), не так уж и много.
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* drakon
Были суши, да все вышли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14743
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если рыба сегодняшняя..

А где они сегодняшнюю рыбу берут?
Сегодня... :-o
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§ 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
где они сегодняшнюю рыбу берут?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781413&topic_id=35740&forumid=1&1538828710

Япошки с японского моря привозят, утром отгружают, вечером Фугу делают у нас..
Ну фугу богатеи разбирают килограммами, нам достается ее запах в рисе..
И дорого и приятно, почувствуй себя епонцем..
Еще бы Саке ихнее попробовать, да с нашим Маке смешать..
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* drakon
Были суши, да все вышли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14743
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Япошки с японского моря привозят, утром отгружают, вечером Фугу делают у нас..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781413&topic_id=35740&forumid=1#781413

У вас наверное прямой самолёт, Токио - Костанай летает?... :lol:
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