/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Были суши, да все вышли		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
Были суши, да все вышли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мода на японскую кухню в Костанае наблюдается уже несколько лет. Суши и роллы успели покорить сердца многих горожан, в том числе и мое. Проблема в том, что мест, где можно отведать качественно приготовленные роллы с достойными пропорциями (так как многие заведения безбожно экономят на ингредиентах), не так уж и много.
Читать статью

§ alex_60
Были суши, да все вышли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1351
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
"Клиент всегда прав!"

Вот это точно тут не стояло.
Может вы и дресс код и отмените, и неадекватов на руках
Будете носить.
Профайл

§ таноми52
Re: Были суши, да все вышли
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Может вы и дресс код и отмените, и неадекватов на руках
Будете носить

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=637&storyid=24690#781204



Ну, это перебор, а не аргумент! А уж к Доре и подобным явно не относится :-)
Профайл

§ 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот брал суши, в принципе ниче так..



Я не различаю где про а где просто суши..
Профайл

§ 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои сожрали с большим удовольствием, мне досталось всего три штучки..
Молодешь конечно это любит..
Профайл

§ Victor Yang
Были суши, да все вышли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10990
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вы там были или так ,по статье. выводы лепите на ходу?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35740&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1538670842

Конечно по статье. Именно о ней речь.
Профайл

§ kbkz1980
Были суши, да все вышли
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.10.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Тогда и я могу вывод сделать несколько другой.
Статьи у Доры были -рецепты и картинки слямзины с инета,ооочень редко делала сама.
Поэтому не могу прислушиваться к её статьям,
Т.к.не видела кулинарного опыта её и изысканного чувства вкуса.
Профайл

§ Victor Yang
Были суши, да все вышли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10990
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
к.не видела кулинарного опыта её

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35740&post_id=781213&order=0&viewmode=flat&pid=781201&forumid=1#781213

Я думаю, Дора - это не один конкретный человек. Разные журналисты пишут под этим именем, как мне кажется.
Насчёт фото - возможно, просто делится своим опытом, а поскольку готовка идёт для себя, а не для газеты - то фото и делать некогда,да и неудобно это.
Цитата:
kbkz1980:
не могу прислушиваться к её статьям

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35740&post_id=781213&order=0&viewmode=flat&pid=781201&forumid=1#781213

Ну тут - да, есть разные подходы к разным заведениям. Где-то вроде нормально, но в поисках изыска заведения получают отрицательный отзыв. А где-то ожидание среднее, а оценка лучше потому что ожидания оправдываются.
Профайл

§ Маркс
Были суши, да все вышли
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Чувствуется совковый менталитет.Нынче так нельзя,другие времена ,конкуренция.

Да нет, это не совковый менталитет. В совке люди приходили в ресторан тупо покушать или бухнуть с друзьями. А при капитализме человек идет в ресторан для того, чтобы почувствовать себя царем горы, чтобы перед ним стелился весь обслуживающий персонал, ходил на цырлах, искусственно улыбался. От этого посетитель чувствует себя все круче и круче. Чем больше в посещении будет ситуаций, в которых клиент поставит в замешательство администрацию, тем больше клиент потешит свое ЧСВ (чувство собственной важности). Именно от этого сегодня зависят оценки посещения злачных мест.

В реальной капиталистической жизни человека постоянно напрягают, унижают, издеваются над ним, факторов и причин воздействий очень много, но он мужественно терпит и сносит все напасти. Но иногда нужен отдых от всего этого и человек идет в ресторан, где будет чувствовать себя королем, за которым ухаживают вежливые и покорные слуги, исполняя малейшие желания и прихоти "хозяина", чего нет, не было и никогда не будет в реальной жизни. Идут люди в эти заведения за иллюзорным ощущением подъема собственной значимости, которого им не хватает. Недаром же все любят ездить во всякие Турции и Таиланды. Именно для возможности почувствовать себя султаном, ханом, за которым подтирают, убирают с вежливой улыбкой и без противоречий. Так и живут по очереди, сегодня одни господа, другие рабы, потом меняются местами. Это некоторые и называют конкуренцией.
Профайл

* drakon
Re: Были суши, да все вышли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14743
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Терпеть не могу всякие суши,роллы,в

отличие от Доры. Может после того,
когда впервые их попробовал. Барбара
берёт их - иногда,хотя они и дорогие... :-o
Профайл

§ 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Барбара
берёт их - иногда,хотя они и дорогие...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781404&topic_id=35740&forumid=1&1538825834

Цена даже дешевле чем у нас.
А у вас это японцы делают или тоже студенты на подработке?
Профайл

* drakon
Были суши, да все вышли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14743
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Цена даже дешевле чем у нас.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781407&topic_id=35740&forumid=1#781407

Марик, киллограм стоит 13.46 €.
Так у вас что ли 5,5 тысяч?
Естественно, Японцы - делают.
У нас же всякие люди тут есть... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 06.10.2018 - 17:47]
Профайл

§ 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, киллограм стоит 13.46 €.
Так у вас что ли 5,5 тысяч?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781408&topic_id=35740&forumid=1&1538826477

За 4500 я брал грамм 400..
Вот видишь, наши студенты готовят дороже чем ваши японцы..
Причем рыба самая свежая прямо с берегов Японии..
Профайл

§ 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может поэтому у нас дороже, вы кажется дальше от япошек живете..
Рыбы Фугу нет у вас..
Профайл

* drakon
Были суши, да все вышли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14743
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Рыбы Фугу нет у вас..

Да, наверное из Тобольских Пескарей - делают... ;-)
Профайл

§ 211
Были суши, да все вышли
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
наверное из Тобольских Пескарей - делают

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781410&topic_id=35740&forumid=1#781410

У нас даже специальное японское приложение есть, у меня на смарте тоже, там суши и роллы с доставкой, лосось, угри, читаю вот сейчас, Тобико, краб, какой то сегун и многое другое, 7200 цена за порцию..
И это со скидкой, на самом деле около 9000 тенге.
Если рыба сегодняшняя..
Делим на 400 и это будет в евро..

[Исправлено: 211, 06.10.2018 - 18:03]
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 1
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх