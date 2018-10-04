Маркс Были суши, да все вышли #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 125

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:49 Цитата: Добринцофф:

Чувствуется совковый менталитет.Нынче так нельзя,другие времена ,конкуренция.



Да нет, это не совковый менталитет. В совке люди приходили в ресторан тупо покушать или бухнуть с друзьями. А при капитализме человек идет в ресторан для того, чтобы почувствовать себя царем горы, чтобы перед ним стелился весь обслуживающий персонал, ходил на цырлах, искусственно улыбался. От этого посетитель чувствует себя все круче и круче. Чем больше в посещении будет ситуаций, в которых клиент поставит в замешательство администрацию, тем больше клиент потешит свое ЧСВ (чувство собственной важности). Именно от этого сегодня зависят оценки посещения злачных мест.



В реальной капиталистической жизни человека постоянно напрягают, унижают, издеваются над ним, факторов и причин воздействий очень много, но он мужественно терпит и сносит все напасти. Но иногда нужен отдых от всего этого и человек идет в ресторан, где будет чувствовать себя королем, за которым ухаживают вежливые и покорные слуги, исполняя малейшие желания и прихоти "хозяина", чего нет, не было и никогда не будет в реальной жизни. Идут люди в эти заведения за иллюзорным ощущением подъема собственной значимости, которого им не хватает. Недаром же все любят ездить во всякие Турции и Таиланды. Именно для возможности почувствовать себя султаном, ханом, за которым подтирают, убирают с вежливой улыбкой и без противоречий. Так и живут по очереди, сегодня одни господа, другие рабы, потом меняются местами. Это некоторые и называют конкуренцией.