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§ NG.kz
Назван главный признак здоровых и счастливых отношений
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участникам исследования, около половины из которых состояли в браке, предложили оценить свой союз по пяти критериям: результаты отношений, душевное здоровье, физическое здоровье, забота о себе.
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§ 211
Re: Назван главный признак здоровых и счастливых отношений
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль многие наши форумчане и некоторые наши аналитеги всегда говорят Ани..
Ани увиноватые, Ани первые начали, Ани это сделали и тд..
Потому наверное тут собрались практически все несчастные люди..
Я давно это подметил..
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