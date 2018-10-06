yudjin Re: И снова "кронирование".... #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5553

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:54 Цитата: antonK:

ну круто ведь получилось?

для ограниченных в знаниях двоеШников , поясняю, что кроме визульно-эстетической, деревья вдоль дорог несут еще куда более важные функции: шумо-пыле-газозащитные.

Но не один обрубок, пусть даже слегка обросший в первый год не выполнит этих функций наравне со взрослым деревом с большой кроной. И когда ты будешь под палящим солнцем в жару, покрытый пылью, чихая от смрада выхлопных газов, перебегать от столбика к столбику, то вспомнишь о тех полноценных аллеях....

А на второй, третий, четвертый год я тебе могу показать что случается с теми обрубышами.

К примеру прошлогоднее оболванивание тополей на перекрестке возле Лагуны

привели к тому, что они просто напросто засохли, хотя в первый год вызывали щенячий восторг от крупного листа:



а сейчас их след совсем простыл.



Даже если они в первый год очухались... на второй-четвертый год начинается падение веток от тяжести обезумевших крупных листьев и вопли водятлов и пугливых пешеходов:





В конечном итоге деревья также частично отмирают и выглядят примерно так:



