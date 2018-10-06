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§ NG.kz
И снова "кронирование"....
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33915
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и добрались до одной из последних тенистых аллей нашего города. Все лето радовались что не добралась еще чиновничья рука до этой аллеи...ан нет...добралась таки....Скорблю. Ул. Гоголя от Алтынсарина до Бородинского
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§ antonK
Re: И снова "кронирование"....
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 773
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 06.10.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну круто ведь получилось?
Все тополя, что срезали - за лето - разрослись, ни кто не погиб, шикарные здоровенные листья. А, главное, пуха не будет. Профит!

Пройдитесь по парку победы, те кто писал "опять кронирование, уничтожение и бла бла бла"
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§ antonK
И снова "кронирование"....
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 773
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 06.10.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавлю. Улица стала выглядеть просторной и большой. И свет фонарей "доходит" до земли теперь, а не подсвечивает тополя.

[Исправлено: antonK, 06.10.2018 - 13:23]
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§ yudjin
Re: И снова "кронирование"....
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5553
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.10.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
ну круто ведь получилось?

для ограниченных в знаниях двоеШников , поясняю, что кроме визульно-эстетической, деревья вдоль дорог несут еще куда более важные функции: шумо-пыле-газозащитные.
Но не один обрубок, пусть даже слегка обросший в первый год не выполнит этих функций наравне со взрослым деревом с большой кроной. И когда ты будешь под палящим солнцем в жару, покрытый пылью, чихая от смрада выхлопных газов, перебегать от столбика к столбику, то вспомнишь о тех полноценных аллеях....
А на второй, третий, четвертый год я тебе могу показать что случается с теми обрубышами.
К примеру прошлогоднее оболванивание тополей на перекрестке возле Лагуны
привели к тому, что они просто напросто засохли, хотя в первый год вызывали щенячий восторг от крупного листа:

а сейчас их след совсем простыл.

Даже если они в первый год очухались... на второй-четвертый год начинается падение веток от тяжести обезумевших крупных листьев и вопли водятлов и пугливых пешеходов:


В конечном итоге деревья также частично отмирают и выглядят примерно так:
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