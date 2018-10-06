Сабыр Re: «Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала... #1





(Пользователи) Сообщений: 59

Регистрация: 30.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:09 Конечно,Серябкиной оч далеко до уровня Темниковой,но пела хорошо и в живую.Ну а эти две девочки рядом,канеш,ни о чём и как их звать никто не знает и врятли запомнит..