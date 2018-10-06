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≡ «Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала эксклюзивное интервью «НГ» перед концертом в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала эксклюзивное интервью «НГ» перед концертом в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33915
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаменитая российская поп-группа выступила в гостиничном комплексе «Медеу» вечером 2 октября. Зал вместимостью более 300 человек был забит до отказа. Перед концертом девушки ответили на вопросы корреспондента «НГ».
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§ Сабыр
Re: «Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала...
Сабыр


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Сообщений: 59
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно,Серябкиной оч далеко до уровня Темниковой,но пела хорошо и в живую.Ну а эти две девочки рядом,канеш,ни о чём и как их звать никто не знает и врятли запомнит..
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§ 211
Re: «Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серяпкина это конечно же жуть как круто..
Жаль старый больно человек и без денег, посещал бы каждую новую песню ее концерты..
Сколько там билет стоил у нас?
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§ 211
Re: «Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда никогда, я тьебя не отдам..
Клип просто завораживающий.
Особенно с клубничкой во рту и татушками друг друга на своих нежных бедрах..
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§ Vital
«Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала эксклюзивное интервью «НГ» перед концертом в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6224
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.10.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Серебро" это уже вчерашний день. Они уже не в тренде. Щас новая тема группа " пающие трусы". Песни огонь, дечата симпотишные:))) :lol: ( гугл в помощ) :lol:
Хит тюльпаны- ландышы взорвал бы весь ресторан:))) 8-)

[Исправлено: Vital, 06.10.2018 - 12:42]

[Исправлено: Vital, 06.10.2018 - 12:44]
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§ 211
Re: «Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4928
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ресторан Медео конечно же повысил свой статус еще на одну ступень, горделиво озираясь среди прочего гостиничного бизнеса..
Раньше грузин его подымал, сейчас вроде не он?
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§ Сыкымы
Re: «Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала...
Сыкымы


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Сообщений: 523
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.10.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, носки с босоножками в стиле "а ля колхоз" - снова в тренде? :lol:
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