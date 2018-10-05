Добринцофф Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату #17





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:22 Цитата: Victor Yang:

Не все. Посмотри зарплаты дворников в ПКСК. У них минималка как раз. И с нового года она вырастет в 1,5 раза



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781365&topic_id=35749&forumid=1&1538795925 Не все. Посмотри зарплаты дворников в ПКСК. У них минималка как раз. И с нового года она вырастет в 1,5 разаИсточник:

Ну тогда соответственно в 1.5 раза больше будет оплата ПКСК ,а как по другому,не из своего кармана же начальник будут платить.