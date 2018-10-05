211 Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой, приговорили к 1,5 годам лишения свободы #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4923

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:12 Цитата: Сыкымы:

Ну вот и спроси у тех, кто публикует - почему данные разглашены до окончания следствия. Или только здесь можешь?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781381&topic_id=35754&forumid=1&1538802693 Ну вот и спроси у тех, кто публикует - почему данные разглашены до окончания следствия. Или только здесь можешь?Источник:

Зачем спрашивать, если все публикуется и не публикуется лишь только тогда, когда хотят что то сокрыть и выдумывают отговорки..