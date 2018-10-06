211 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4923

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:44 Цитата: maxsaf:



От большинства из нас там ничего не зависело



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515#781378 От большинства из нас там ничего не зависелоИсточник:

Ты чего?

Сам понимаешь то о чем говоришь?

В Турции в одно время срубили в парке пару деревьев, вся страна встала как один, против..

Думаешь если бы встали все образованные люди против распада Союза, Союз в е равно бы распался?

А все потому, что развалили Союз именно только образованные люди, и не стоит ими сейчас вот так гордиться, как в каждой статье тов. Денисов..