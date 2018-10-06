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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33913
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Систему образования все последние годы сотрясают реформы, каждый новый министр мнит себя стратегом-первооткрывателем. Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не деться.
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...любая, даже суперсовременная система образования, попав к нам, будет извращена до неузнаваемости коррупционерами отечественного разлива.

Боюсь, это утверждение верно не только для системы образования.
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4923
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда хочется спросить у тов. Денисова, он считает себя образованным человеком?
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что мешает?
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4923
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И несомненно, восхищение чиновниками в других странах, преподносится тов. Денисовым как его личное образование, данное ему в советское время, да и мне тоже..
Да если бы советское время дало нам то, о чем тов. Денисов постоянно говорит, разве мы бы профукали глупо и навсегда свою страну?
Немного пафоса, немного лжи, статья написана..
Все впрочем как и всегда..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
разве мы бы профукали глупо и навсегда свою страну?

От большинства из нас там ничего не зависело
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4923
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот тут как прекрасно сказано..

Цитата:
Попытки одним махом соответствовать мировому уровню, без учета наших реалий и менталитета, а от них пока никуда не детьс


Сколько не учи обезьяну, она останется тем же..
Выходит нам нужно до сих пор пользоваться отсталым советским образованием и отстать от развитых стран еще больше?
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4923
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

От большинства из нас там ничего не зависело

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32515#781378

Ты чего?
Сам понимаешь то о чем говоришь?
В Турции в одно время срубили в парке пару деревьев, вся страна встала как один, против..
Думаешь если бы встали все образованные люди против распада Союза, Союз в е равно бы распался?
А все потому, что развалили Союз именно только образованные люди, и не стоит ими сейчас вот так гордиться, как в каждой статье тов. Денисов..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4923
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
из нас там ничего не зависело

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781378&topic_id=35756&forumid=1#781378

И почему такое холопское выражение, типа от нас ничего не зависит, Бог решит сам..
Там решал Бог?
Там решали такие же люди, как ты и как я и тем более как тов. Денисов..
И образованные люди так не скажут.
Так говорят только глупцы..
Ничего личного..
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§ maxsaf
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну лично я во времена распада союза в начальной школе учился, и в ключевых моментах развала участия не принимал.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4923
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.10.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну лично я во времена распада союза в начальной школе учился, и в ключевых моментах развала участия не принимал.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781382&topic_id=35756&forumid=1#781382

Тогда тебе не понять, о чем тов. Денисов и я говорим..
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