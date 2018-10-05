Victor Yang Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату #16





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 08:29 Цитата: alex_60:



Цитата:

Добринцофф:

а что касается з\п так наверно и так уже все больше 50000 платят.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35749&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1538792681 Цитата:Добринцофф:а что касается з\п так наверно и так уже все больше 50000 платят.Источник:

Не все. Посмотри зарплаты дворников в ПКСК. У них минималка как раз. И с нового года она вырастет в 1,5 раза. Пенсии, кстати, тоже вырастут на 14 тысяч у кого стаж 25 лет и более.