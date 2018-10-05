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§ NG.kz
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повысить минимальную зарплату казахстанцев в полтора раза с 1 января 2019 года поручил глава государства Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном Послании народу страны.
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§ Трэвэл
Re: Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Предвестник очередной девальвации?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32524

Блин, люди, вам реально не угодишь... Маленькие зарплаты - плохо, маленькие пенсии - тоже плохо. А когда собираются поднимать, ищите, как всегда, подвох. Не пробовали жить сегодняшним днём, рассчитывая на свои силы и возможности?
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§ Victor Yang
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10990
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.10.18 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Цитата:
Добринцофф:
а что касается з\п так наверно и так уже все больше 50000 платят.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35749&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1538792681

Не все. Посмотри зарплаты дворников в ПКСК. У них минималка как раз. И с нового года она вырастет в 1,5 раза. Пенсии, кстати, тоже вырастут на 14 тысяч у кого стаж 25 лет и более.
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