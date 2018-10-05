elektron Re: Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2039

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:05 Каждый полицейский на улице является представителем президента



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32531

Это что было? Серьёзно?

"Чего не хватает? Денег не хватает? Правительство не помогает? Скажи, только делай дело. Верховенство закона - главное



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32531

Ну как всегда, не подмажешь не поедешь. И это на таком уровне?!

"Сколько у нас выпускников-юристов ходит. Надо их, образованных взять. Полицейские академии на Западе за 6 месяцев готовят полицейского.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32531

Бред полный, дальше читать не стал.

Юрист с образованием не пойдёт в полицаи. А "простых" по его выражению полицаев, тоже готовят 3-5-ть лет