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§ NG.kz
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый полицейский на улице является представителем Президента. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев, озвучивая Послание народу Казахстана. Он обратился к министру внутренних дел с критикой правоохранительной системы, которую, по словам президента, нужно модернизировать.
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§ elektron
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2039
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.10.18 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
представитель из актюбинска, Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781357&topic_id=35755&forumid=1&1538790942

А что столица в Актобе переехала? Да и как то не по ономастки это, кричать, "я из Актюбинска"
парни совсем всё с рамсами попутали? :-P ;-)
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§ maxsaf
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.10.18 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:Кто то тут занимается откровенной националистической клеветой в сторону акима

Вот умеете заинтриговать, уважаемый. А правда, кто, если не секрет???
:lol:
Цитата:
alex_60:

;-)

[Исправлено: maxsaf, 06.10.2018 - 08:01]
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§ elektron
Re: Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2039
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.10.18 - 08:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый полицейский на улице является представителем президента

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32531
Это что было? Серьёзно?
"Чего не хватает? Денег не хватает? Правительство не помогает? Скажи, только делай дело. Верховенство закона - главное

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32531
Ну как всегда, не подмажешь не поедешь. И это на таком уровне?! 8-)
"Сколько у нас выпускников-юристов ходит. Надо их, образованных взять. Полицейские академии на Западе за 6 месяцев готовят полицейского.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32531
Бред полный, дальше читать не стал.
Юрист с образованием не пойдёт в полицаи. А "простых" по его выражению полицаев, тоже готовят 3-5-ть лет 8-)
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