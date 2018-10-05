bgb Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4093

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:58 Цитата: elektron:

ПС : просто назвать ТО фирму, всё равно выйдут. , а фирме, если не причастнты, переживать нечего, думать нужно кого на работу берут!



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781353&topic_id=35752&forumid=1#781353 ПС : просто назвать ТО фирму, всё равно выйдут. , а фирме, если не причастнты, переживать нечего, думать нужно кого на работу берут!Источник:

внимательнее читайте содержание статьи: все указывают на бездействие полиции.

а затем уже пишите комменты. так будет умнее...