Цитата: 211:

то там за секретность такая, что засекретили убийц

Следствие не окончено, до суда имена не разглашаются. В первый раз, штоле? Или так, лишь бы ляпнуть-подзудить? С твоими-то познаниями порядков в полицейской службе - какой-то не профессианальный вопрос...