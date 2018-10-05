NG.kz Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:39 Два автомобиля «Киа Рио» белого цвета угнали 9 августа и в ночь с 21-го на 22 сентября 2018 года. Временной промежуток между происшествиями приличный, однако владельцы машин уверены: украли их по одному и тому же принципу.

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