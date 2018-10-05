alex_60 Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1350

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:55 ///Напомним, заместителя начальника Южного отдела полиции УВД Костаная обвиняют в хулиганстве. Дело слушается в суде № 2 Костаная. По версии обвинения, полицейский всю ночь с 18 на 19 ноября прошлого года с товарищами «зажигал» в ресторанах.///



// Говорил: вы что, меня не знаете, рестобар моего друга, как хочу, так и буду себя вести. Я сказал: «Мы же не знали кто вы, если бы нас предупредили, что Ерлана надо пропускать...» Но он стал угрожать: вам не жить, я вас посажу... А про Усенко так сказал: он - русский, и не имеет права в Казахстане свои порядки устанавливать.///