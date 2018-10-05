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§ NG.kz
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый полицейский на улице является представителем Президента. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев, озвучивая Послание народу Казахстана. Он обратился к министру внутренних дел с критикой правоохранительной системы, которую, по словам президента, нужно модернизировать.
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§ 211
Re: Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4914
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.10.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Что то много на сегодня представителей этих, президента, грабят, воруют, их судят каждую неделю только в Костанае, а по стране их...
Особенно на дороге..
Представитель президента..
Манит мани отжигает
И туманит и туманит
В дрошь меня бросает, ух!
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§ 211
Re: Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4914
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.10.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу обучения правильно, даже одно известное существо, похожее на человека, из жунглей Амазонки можно обучить за день брать взятки, а людей на это учат по 6 лет..
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из Актюбинска приехал представитель ,
кустанайцев нагибать.
выяснять что русские тут делают.
теперь будем знать, чей он представитель.
что то тишина, посадили , нет, представителя в кутузку.

[Исправлено: alex_60, 05.10.2018 - 21:42]
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* drakon
Re: Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Полицейские академии на Западе за 6 месяцев готовят полицейского.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32531

Да, видать смотрел . Полицейскую Академию.
У нас Хаусмайстера,это дворник,
3 года учат... :lol:
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§ 211
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4914
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.10.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то тут занимается откровенной националистической клеветой в сторону акима, и не впервые, стоит заметить..
Подставляя под удар весь немногочисленный форум и саму газету..

[Исправлено: 211, 05.10.2018 - 21:48]
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Напомним, заместителя начальника Южного отдела полиции УВД Костаная обвиняют в хулиганстве. Дело слушается в суде № 2 Костаная. По версии обвинения, полицейский всю ночь с 18 на 19 ноября прошлого года с товарищами «зажигал» в ресторанах.///

// Говорил: вы что, меня не знаете, рестобар моего друга, как хочу, так и буду себя вести. Я сказал: «Мы же не знали кто вы, если бы нас предупредили, что Ерлана надо пропускать...» Но он стал угрожать: вам не жить, я вас посажу... А про Усенко так сказал: он - русский, и не имеет права в Казахстане свои порядки устанавливать.///
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
провокатору, таксисту, мое мнение, надо отдохнуть.
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Он кричал: «Я - актюбинский. Я из УБОП, я вас накажу, до нового года я вас всех закрою». Я ему возразил - мол, я не бандит, у меня нет проблем с законом, за что меня можно наказать? Он ответил: «Я найду за что посадить///
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* drakon
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Напомним, заместителя начальника Южного отдела полиции УВД Костаная обвиняют в хулиганстве

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781343&topic_id=35755&forumid=1#781343

И чем дело - закончилось? Просто все про него - успешно забыли...
Тут каждый день, представителей- судят.
Я уже честно - запутался... :lol:
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тут каждый день, представителей- судят.
Я уже честно - запутался..quote]

опасные для простых людей эти представители, как видишь.
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* drakon
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, а чем дело то - закончилось?... :lol:
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а чем дело то - закончилось?...


представитель из актюбинска, как видишь.
наверное замечание сделали.
перевели на вышестоящую должность.
как оправдавшему доверие.
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* drakon
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как оправдавшему доверие.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781349&topic_id=35755&forumid=1#781349

Не знаю. Если бы я был - журналистом,
я бы все свои материалы - доводил до
финальной Точки... :-o
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