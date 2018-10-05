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≡ Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой, приговорили к 1,5 годам лишения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой, приговорили к 1,5 годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33911
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские обвиняются в том, что в июле 2018 года, выехав по звонку на сообщение о нападении на 18-летнюю жительницу п. Затобольск Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших.
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§ 211
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4911
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.10.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там за секретность такая, что засекретили убийц, не иначе как какие то госслужащие..
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§ drakon
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14729
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
такая, что засекретили убийц

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32528

Да просто нет никаких подозреваемых... :-o
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§ drakon
Re: Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14729
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Подозреваемый в убийстве житель Затобольска был задержан 30 июля.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32528

Цитата:

Сенсацией брифинга стало то, что в деле оказалось два подозреваемой

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32528

Может оказаться, что нет ни одного... :-o 8-)
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