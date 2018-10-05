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≡ Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил 200 млн тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил 200 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33911
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе выкапывания водопровода экскаваторы уничтожили посадки железнодорожников, которые защищали их поезда от ветра и снега. Мастер участка филиала Астанинской дистанции защитных лесонасаждений Валентина Шекк тогда предположила, что ущерб составит “не один миллион точно”. Так и вышло.
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§ Undead
Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 05.10.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С наступлением холодов вода в нем рискует замерзнуть, а за какие деньги все это закапывать - пока что не ясно. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32526

После переименования не замёрзнет
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§ Sniper
Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил 200 млн тенге
Sniper


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Сообщений: 731
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ослепла" акиматовская братия, даже не знают кто работал в ихнем районе....может с них и начать прокурорское расследование....
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§ Сабыр
Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил...
Сабыр


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Сообщений: 58
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что проблема найти кто это сделал и посадить на 10 лет? Или это очень большой человек и нормально?
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§ arman_kst
Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил...
arman_kst


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Сообщений: 71
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там надо судить тех кто в доле, кто не принимал меры. А кто выкапывал - заставить бесплатно закапать обратно. Продать технику в счёт покрытия средств на топливо. А потом судить по воровству всех
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§ юля елиссева
Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил...
юля елиссева


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Сообщений: 1130
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.10.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого из властей волнует какой-то там водопровод? Главное, что райценр в Луномясовку переименовали! Теперь, в Луномясинском районе, как по мановению волшебной и вода и манна сами будут с неба сваливаться! и водопровода не надо! Настоящая Земля Обетованная!
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§ Sniper
Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил...
Sniper


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Сообщений: 731
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте писать все своими именами. Были разрыты и увезены на металлалом старые трубы бывшего водопровода. Может уже списанного. Каждый мог позариться на такое добро. Особенно если получил негласное одобрямс от районного руководства. Нет дыма без огня.
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§ Menden1968
Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил...
Menden1968


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Сообщений: 100
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К вам и ненадо диверсантов засылыть местные прекрасно проводят диверсии,где только готовят такие кадры и можно имена и фамилии этих руководителей.Это уму не постижимо возле ж.д. полотна копать траншею и ещё уничтожать полосу снегазадержания что местные органы закрывали на это глаза.Здесь можно сделать вывод что это решение было принято на высшем уровне,это не малые деньги привлечь три экскаватора,топливо зарплаты и.т.д.Тем более это резервная магистраль.Зимой снег лопатами будут чистить или экскаваторами?
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§ Victor Yang
Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил 200 млн тенге
Victor Yang


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Сообщений: 10989
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.10.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это потому что не переименовали вовремя! Вот в Майлинском районе никто воровать не будет, коррупция исчезнет, ещё и пальмы расти будут! Вот увидите! Во всём виновато имя Тарана!
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