Menden1968 Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 100

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:04 К вам и ненадо диверсантов засылыть местные прекрасно проводят диверсии,где только готовят такие кадры и можно имена и фамилии этих руководителей.Это уму не постижимо возле ж.д. полотна копать траншею и ещё уничтожать полосу снегазадержания что местные органы закрывали на это глаза.Здесь можно сделать вывод что это решение было принято на высшем уровне,это не малые деньги привлечь три экскаватора,топливо зарплаты и.т.д.Тем более это резервная магистраль.Зимой снег лопатами будут чистить или экскаваторами?