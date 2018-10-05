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Регистрация: 02.05.12 (Пользователи)

Отправлено: - 18:35 С полицией события развиваются следующим образом на Ваш вызов приезжает группа которая дежурит в этот день, а она фиксирует обстоятельства события и передает бумаги руководству, сами розыском не занимаются так как много вызовов все надо зафиксировать. На следующий день с утра начальство описывает материалы по лесенке зам.... В конце бумаги стропкой получает следователь, который занимается бумаготворчеством возбуждение и т.Д. И т.п. После возбуждения у него есть на это дело два месяца. Соответственно у него много других дел. По Вашему делу он в течении срока пишет поручение в уголовный розыск, у которого таких поручений сотни. Они через время пишут установить не представилось возможным и следователь дело приостанавливает кидает в архив. Таким образом преступников никто не ищет. Иногда могут помочь большое колличество жалоб в ДВД, прокуратуру, министру, президенту, но ито не факт что будут искать. А народ наивно ждет.....