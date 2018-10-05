drakon Re: Костанайским велосипедистам на закрытии сезона сделали... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14729

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:21 Цитата: Sniper:

и причем тут вообще чураковский пенсионер.....



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32527 и причем тут вообще чураковский пенсионер.....Источник:

Председатель он, федерации велоспорта.

Ты бы доктор, вместо того,чтобы в депутаты -

рваться, стал бы председателем какого нибудь-

спорта и тоже бы мильёны - получал.

А то рвёшся,рвёшся а толку - никс...