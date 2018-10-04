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§ NG.kz
Угрожал газовым пистолетом - разбойное нападение на женщину произошло в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент произошел около 20.00 на ул. Мауленова. Потерпевшая возвращалась из магазина домой, когда неизвестный приставил к ее голове оружие. Он потребовал деньги, но смог поживиться только 200 тенге.
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§ 211
Re: Угрожал газовым пистолетом - разбойное нападение на женщину...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4910
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наркоту кто крышует, у того и спрашивать надо..
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§ Sniper
Re: Угрожал газовым пистолетом - разбойное нападение на женщину...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот они уже зримые плоды пешего патрулирования!! А то гонялись по городу за бедными водителями, сшибая тугрики. Хоть отдохнем месячишко другой без ихнего назойливого внимания.
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