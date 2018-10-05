- Мой муж менял масло в одном СТО за неделю до угона, - отмечает Альбина. - Валентин (хозяин второго угнанного авто - «НГ») в этом же месте менял масло за пять дней до случившегося. Буквально одни и те же люди записывали наши адреса, меняли масло, забирали наши ключи и обкатывали потом машины. Муж оставлял там автомобиль часа на четыре, за это время можно легко проверить систему безопасности, считать код с ключа и потом угнать машину. Мы уверены, что именно там работает человек, который либо сам занимается угонами, либо поставляет информацию своим людям.