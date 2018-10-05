/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайским велосипедистам на закрытии сезона сделали подарок на сумму 17,5 млн тенге 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Костанайским велосипедистам на закрытии сезона сделали подарок на сумму 17,5 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торжественное закрытие велосезона в Костанае состоялось на набережной 25 лет независимости по улице Гашека. На этой церемонии представители АО "Варваринское" вручило федерации велосипедного спорта 45 велосипедов и автомобиль "Лада Ларгус".
Читать новость

§ Sniper
Re: Костанайским велосипедистам на закрытии сезона сделали...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял юмора...что это было?....и причем тут вообще чураковский пенсионер.....
Профайл

§ 211
Re: Костанайским велосипедистам на закрытии сезона сделали...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4910
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.10.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас прям какая то мода началась на благотворительность..
Ну конечно, дешевле чем например дорогу там сделать, что там раньше говорили, и на много..
Профайл

§ drakon
Re: Костанайским велосипедистам на закрытии сезона сделали...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14726
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
и причем тут вообще чураковский пенсионер.....

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32527

Председатель он, федерации велоспорта.
Ты бы доктор, вместо того,чтобы в депутаты -
рваться, стал бы председателем какого нибудь-
спорта и тоже бы мильёны - получал.
А то рвёшся,рвёшся а толку - никс... :lol: :oops: :-P
Профайл

§ Sniper
Костанайским велосипедистам на закрытии сезона сделали подарок на сумму 17,5 млн тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
председателем какого нибудь-
спорта

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781315&topic_id=35753&forumid=1#781315

так это надо убрать кого то))))))) с должности))))) не пойдет такое дело.... :-o :-x :-) :-(
Профайл

§ Sniper
Костанайским велосипедистам на закрытии сезона сделали подарок на сумму 17,5 млн тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
чтобы в депутаты -
рваться

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781315&topic_id=35753&forumid=1#781315

это у нас семейное увлечение....дедушка был депутатом Краевой думы... в музее есть его фото....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 212
Пользователей: 1
Всего: 213

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх