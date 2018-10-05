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≡ Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два автомобиля «Киа Рио» белого цвета угнали 9 августа и в ночь с 21-го на 22 сентября 2018 года. Временной промежуток между происшествиями приличный, однако владельцы машин уверены: украли их по одному и тому же принципу.
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§ olegggon
Re: Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают,...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 05.10.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю, зачем обкатывать машину после замены масла? Сколько менял масло в пунктах замены масла, ни разу не обкатывали после. А в последнее время предпочитаю самостоятельно менять.
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§ arman_kst
Re: Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают,...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоянкам нужна цифровизация. Водители заходит через здание КПП - как вход в обл.прокуратуру например, А там камера фотографирует лицо человека кто оставляет машину, в случае чего, опознается тот человек, который забирал машину.
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§ Сабыр
Re: Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают,...
Сабыр


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Сообщений: 58
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за обкатка после замены масла?? Зачем?
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§ Солнышко
Re: Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают,...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 05.10.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что за обкатка после замены масла?? Зачем?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32525

Для лохов, разумеется. Им еще там шины подкачали со вкусом клубники. А потом машинку то - фьюить...тиснули
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§ Sniper
Re: Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают,...
Sniper


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Сообщений: 731
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие ваши годы? Еще купите.... может и гаражом заодно обзаведетесь.... вообще надо гордиться, что вы купили престижную модель.... я почему считал, что все Рио полное гуано....
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§ KOS77
Re: Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают,...
KOS77


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Сообщений: 660
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 05.10.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине?
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§ Lamka
Re: Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают,...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 05.10.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине?


это будет просто страшная антиреклама для СТО...
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§ 211
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4910
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.10.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко..
У обычного народа воруют..
Логика проста, нают что шевелиться никто не будет, это не зеркало от лексусов откручивать..
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§ Sniper
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Жестко..
У обычного народа воруют..
Логика проста,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781309&topic_id=35752&forumid=1#781309

слава богу, что хоть сами живы остались....будет с кого спросить банкам по кредитам за угнанный автомобиль....
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§ Мейрам
Re: Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают,...
Мейрам


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Сообщений: 222
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 05.10.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мой муж менял масло в одном СТО за неделю до угона, - отмечает Альбина. - Валентин (хозяин второго угнанного авто - «НГ») в этом же месте менял масло за пять дней до случившегося. Буквально одни и те же люди записывали наши адреса, меняли масло, забирали наши ключи и обкатывали потом машины. Муж оставлял там автомобиль часа на четыре, за это время можно легко проверить систему безопасности, считать код с ключа и потом угнать машину. Мы уверены, что именно там работает человек, который либо сам занимается угонами, либо поставляет информацию своим людям.

Этим следователь должен заниматься, а не пострадавшие. Почему в нашей стране "спасение утопающих - дело самих утопающих" работает этот принцип(
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