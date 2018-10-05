юля елиссева Re: Ущерб от похищения водопровода в Тарановском районе превысил... #5





(Пользователи) Сообщений: 1130

Регистрация: 14.01.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:49 Кого из властей волнует какой-то там водопровод? Главное, что райценр в Луномясовку переименовали! Теперь, в Луномясинском районе, как по мановению волшебной и вода и манна сами будут с неба сваливаться! и водопровода не надо! Настоящая Земля Обетованная!