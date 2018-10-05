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≡ Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два автомобиля «Киа Рио» белого цвета угнали 9 августа и в ночь с 21-го на 22 сентября 2018 года. Временной промежуток между происшествиями приличный, однако владельцы машин уверены: украли их по одному и тому же принципу.
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§ olegggon
Re: Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают,...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 05.10.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю, зачем обкатывать машину после замены масла? Сколько менял масло в пунктах замены масла, ни разу не обкатывали после. А в последнее время предпочитаю самостоятельно менять.
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§ arman_kst
Re: Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают,...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоянкам нужна цифровизация. Водители заходит через здание КПП - как вход в обл.прокуратуру например, А там камера фотографирует лицо человека кто оставляет машину, в случае чего, опознается тот человек, который забирал машину.
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§ Сабыр
Re: Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают,...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за обкатка после замены масла?? Зачем?
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