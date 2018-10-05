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§ NG.kz
«Нас просто хотели приструнить»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 июля 2018 года в Казахстане был принят новый закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Со стороны адвокатского сообщества он вызвал шквал критики. Главная причина недовольства - противоречие мировым стандартам.
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* Sniper
Re: «Нас просто хотели приструнить»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В адвокатуре сидит одно сплошное жулье. Напоролся на объявление. Услуги бесплатного адвоката. Созвонился и получил отказ. Говорит некая мадам. Я сейчас разговариваю по телефону. Это бесплатно. А читать и изучать ваш материал, сброшенный на мою почту, буду платно!!!! Комедия сплошная!!! Хотел я не нанимал ее, просто спросил ее. Эта тема вам интересна? Вы способны порешать в суде? Тогда и получите деньги.
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§ сайлау курманов
Re: «Нас просто хотели приструнить»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.10.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень давно , десять лет назад по одному делу моя адвокатша говорит - судья требует денег штуку баксов за положительный исход дела , заплатив требуемое мы получаем совсем обратное решение . тогда она заявляет - так надо , иначе противная сторона будет обжаловать и ничего не получится и сами подаем апеляшку. и там тоже мы проиграли. защитница делает каменное выражение лица и заявляет - можете мне гонорар не платить!
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* Sniper
«Нас просто хотели приструнить»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
очень давно , десять лет назад по одному делу м

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781236&topic_id=35746&forumid=1#781236

У меня было еще интересней. Возникла тема, которую надо было порешать в суде. Звоню человеку, получил о нем рекомендации. Честный, неподкупный, из большевиков. Из прокурорских работников. Говорит, извините, очень занят. Рекомендует другого адвоката. Пришлось соглашаться. Этот адвокат попросил сразу поллимона тогдашних денег наличными. На все дела, сунуть мол надо кому то надо. Я не возражал, чувствовал насколько я прав. В зале суда увидел первого адвоката, нанятого противной стороной. Суд мы проиграли. Вечером звонит он, и извиняется. Говорит, что мой адвокат не написал всего 3 слова. Которые могли повернуть все на нашу сторону. Появляется мой адвокат, бодро докладывает. Какие взятки ему пришлось дать. Просит взять оставшуюся сумму в качестве гонорара. Разрешил, но больше с ними обоими не работал. Хотя напрашивались регулярно.
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§ drakon
«Нас просто хотели приструнить»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14724
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снайпер - взяткодатель, проиграл в суде... 8-)
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* Sniper
«Нас просто хотели приструнить»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Снайпер - взяткодатель, проиграл в суде... 8-)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781270&topic_id=35746&forumid=1#781270

я выдал деньги адвокату для его работы. Может, он вообще никому ничего не давал?? Знал, что проиграет дело. Потому и запасся чужими деньгами.
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§ drakon
«Нас просто хотели приструнить»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14724
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Потому и запасся чужими деньгами.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781270&topic_id=35746&forumid=1#781270

Снайпер, так ты - пожалуйся своему родственнику-
подполковнику, Может 100 000 стрясёте, с ним, с Адвоката... :lol:

[Исправлено: drakon, 05.10.2018 - 13:18]
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§ drakon
«Нас просто хотели приструнить»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14724
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как с ГАИшника, Азамата... :lol:
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* Sniper
Re: «Нас просто хотели приструнить»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
, Может 100 000 стрясёте, с ним, с Адвоката... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=637&storyid=24698#781287

давно отработал свое....в тройном размере.... инфу чужую мне принес....
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