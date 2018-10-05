drakon Моя Деревенька и её окрестности. #13591





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14724

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:00 Цитата: Sniper:

у нас в роду бывают 65-баи, 75-баи, 85-баи.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781251&topic_id=25576&forumid=2#781251 у нас в роду бывают 65-баи, 75-баи, 85-баи.Источник:

Это что? Сантиметры? У Моше и то было 21 - баи...