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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14724
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
у нас в роду бывают 65-баи, 75-баи, 85-баи.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781251&topic_id=25576&forumid=2#781251

Это что? Сантиметры? У Моше и то было 21 - баи... :lol: :-o
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети у них рождались от токалок. Обрезание великое дело.
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имена детям давали такие, в каком году папаша его создал с молодой токалкой))))) младшей женой))))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14724
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
в каком году папаша его создал с молодой токалкой))))) младшей женой))))

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781264&topic_id=25576&forumid=2#781264

Ну и как зовут его сына?... :lol:
Наследника... :oops:
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 725
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну и как зовут его сына?... :lol:
Наследника...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13590

стареем братишка....сколько лет его отцу с приставкой бай.....сына так зовут....
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