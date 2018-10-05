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§ NG.kz
Нейросеть поможет казахстанцам следить за дождевыми тучами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33905
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.10.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На карте сервиса Яндекс.Погода видно, где в ближайшее время пойдет снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут, например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдет его стороной.
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* сайлау курманов
Re: Нейросеть поможет казахстанцам следить за дождевыми тучами
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.10.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на северо-западе за федоровкой все в облаках и даже идет дождь , однако ветер юго-западный не допустит испортить погодку
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§ Sniper
Нейросеть поможет казахстанцам следить за дождевыми тучами
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 11:34
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§ Vital
Re: Нейросеть поможет казахстанцам следить за дождевыми тучами
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6219
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.10.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольная штука. Часто пользуюсь. Только у нас она в приложении ( яндекс,погода) не работает. Только в рф пока работает.
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