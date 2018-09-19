Два дня назад, немецская диаспора, проживающая в окрестностях Берлина отпраздновала праздник Единения. Немного истории. Горбачев и Шеварнадзе сидят с немецскими коллегами. Решают вопрос материальных контрибуций. Немцы в шоке. Думают в какую сумму обойдется объединение 2 Германий. В головах немецских политиков вертятся суммы 300-400-500 миллионов марок. И где взять такие деньги? Тут встает Горбачев и выпаливает. Да мы меньше чем на 15 миллионов марок не согласны получить!!! Одни военные городки обошлись нам в 10 миллионов марок, и еще 10 миллионов потратили на все остальное. ))))))