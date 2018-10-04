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§ NG.kz
Рискованные игры в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33905
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 сентября в селе Тарановское прошли публичные слушания по его переименованию, а также изменению названия Тарановского района. Равнодушных в зале местного Дома культуры не было. Однако возникавшие там страсти привели к мысли: не раскалывается ли наше общество во время таких акций? Поиск исторических корней местного сообщества, направленный на формирование единого национального сознания, фактически создал напряжение между жителями этого села, невольно разделяя их по этническому признаку.
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§ arman_kst
Re: Рискованные игры в демократию
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Sniper, не надо по себе судить других.
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§ Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Екатерина II, сев на трон и вникнув в государственную политику, поняла, что богатство страны множится народом. И стала умножать народонаселение, пригласив в Россию другие народы, в частности, немцев. У нас же наоборот, скудоумные радуются выдавливанию уже грамотной, обученной,квалифицированной части населения, в которой они видят только конкурента...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=15


Правильно, богатство страны множится народом, так при Екатерине II и Петре I, там окно в Европу прорубали, в настоящее время конопатят. При этом никто никого у нас и там не выдавливает.

Комсомолка летом отмечала ссылаясь на экспертов, что в России общее число населения уменьшается, через 10 лет количество работающих снизиться на 10%, что приведёт снижению ВВП на 0,3%, мигранты не покроют снижение. Да и иностранцы покидают, как-раз в большей степени подданные Германии, США, Канады и КНДР. Число иностранных граждан из ЕС, живущих в РФ, за 2017 год сократилось на 50 тыс человек, а американский подданных на 5 тыс человек. Тогда как из других стран Дальнего Зарубежья Индии, Турции, Вьетнама и Афганистана в Россию переехало всего 2 тыс человек.

https://www.mk.ru/social/2018/07/13/rossiya-vymiraet-chislennost-naseleniya-upala-vpervye-za-desyatiletie-rabotat-nekomu.html
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* alex_60
Рискованные игры в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Комсомолка летом отмечала ссылаясь на экспертов, что в России общее число населения


Понеслось.
Отмечала. Эксперты. Проценты.
Про Россию понятное дело. Как без нее.
Что по теме то не говоришь.
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§ таноми52
Re: Рискованные игры в демократию
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Просто надо называть своими именами. Что другие нац.названия не будет. Что названия будет таким, каким мы хотим видеть в акимате

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24699&start=15#comment_1



Молодец, в корень зришь! Открыто и честно! Но они так честно не могут. Ведь утверждается, что у нас сплочённость, равноправие, взаимоуважение и т.д., и т.п. Иначе страну не будут считать демократической. А мы так стремимся к международному признанию! И соседи будут косо смотреть... Так что по поговорке: "И хочется, и колется, и мама не даёт"
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§ Нурбанчик
Рискованные игры в демократию
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1835
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 04.10.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Действительно странно, ведь регионы Франции или Италии звучат по Французки и Итальянски. Так почему в Казахстане аулы и райцентры не могут звучать на родном языке? Мы же уже как 20 с лишним лет не в СССР
.
Как не могут звучать? Вы что, из Костаная никуда не выезжаете?

Действительно странно, почему в Канаде повсеместно названия населенных пунктов и улиц от ранее патронажной Англии и Франции, а не на языке коренных жителей коих осталось не более полумиллиона. Тоже дело и в США.

Действительно странно, почему в Гватемале, Перу, Кубе, Пуэрто-Рико, Филиппинах, Гвинее, населенные пункты и улицы носят испанские названия.

Действительно странно, почему в Бразилии, Мадейре, Анголе, Тиморе, Макао названия на Португальском, а в Скандинавии, Норвегии, Финляндии, Прибалтике есть много названий на шведском и датском языке.

Действительно странно, почему в ЮАР, Бразилии, Шри-Ланке, Малазии, Тайване, Индонезии, Австралии есть много названий на нидерландском.

Действительно странно, почему в Сирии, Ливане, Гаити, Гвиане, Алжире, Тунисе, Марокко, Мавритании, Сенегале, Гвинее, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже повсеместно встречается французская архитектура и множество названий на французком.
Про английские названия перечислять страны не буду.
Странно почему полмира продолжают носить название своих населенных пунктов и улиц на языке колонизаторов, хотя давно получили свободу? Пора этим многим десяткам стран со всего мира срочно брать яркий пример с нуротановских ономастов.

Цитата:
Vradon:
Ничего плохого втпереименовании нет. Айет- прекрасное,ладное название


Ладное название, спору нет.
Но зачем изменять и коверкать русский язык? Название реки, упоминающийся на картах Российской Империи – Аят. На русском Аят, на казахском Айет, - наверное никто не против. Так пускай по-русски будет прежнее название, раз это название реки с царских времен.

Никто же не заставляет в казахском языке менять Мәскеу на Москва, Ресей на Россия, Челябi на Челябинск, Омбы на Омск, Қорған на Курган – и таких названий российских городов много, которые на казахском языке звучат иначе чем по-русски.

Русский язык, как таковой, претерпел не согласованное раздвоение. В России по-русски Алма-Ата, в Казахстане Алматы, соответственно Кустанай-Костанай, Тобол-Тобыл, Кокчетав-Кокшетау, и так большинство казахстанских городов, у которых на сегодняшнее время остались схожие с советских времен названия, в России по-русски остались советские названия, а в Казахстане на русском языке претерпели изменения.

[Исправлено: Нурбанчик, 04.10.2018 - 20:33]
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§ Серый волк
Re: Рискованные игры в демократию
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9650
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.10.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Пора этим многим десяткам стран со всего мира срочно брать яркий пример с нуротановских ономастов...

Думаю сильно нуротановскими ономастами там и не пахло.
Просто дикари, лакеи и очень неумные люди... только и всего.

Была где-то на просторах интернета годная статья про психологию этих типовых явлений.
Обыкновенный синдром. Весьма сходный там, где оказался неожиданно вакантным руль при соединении ещё двух факторов. Крайне низкого уровня культуры, образования и развития в целом и один из народов считавший себя ущемленным.

Вот именно эти явления порождают абсолютно одинаковые результаты в разных точках планеты.
То в одном, то в другом месте появляются клоуны, (иногда в экзотических тюрбанах прошлого).
Переименовывают улицы, деревни. Сеют раздор. Как правило это не бедствующие граждане. Иногда даже заметно по упитанности. У них другие движущие мотивы. В силу их умственного развития.
В нищих странах Центральной Африки при слабых режимах все это быстро сталкивается до многолетних столкновений между племенами.

В Уркаинах, Эстониях и разных по степени вменяемости станах ограничивается набором поселков, улиц и памятников. Накал несколько не тот. Пассивное население. Ещё с трудом работающие кое-как законы.

Сами экземпляры очень интересны для препарирования.
Основа - необразованный, сытый дурак, готовый орать и способный на мелкий бытовой национализм. Сам по себе экземпляр бесполезен. Ибо туп и труслив. Как правило не знает никакой истории, не только ближайшей агломерации в которой оказался. И объяснять бесполезно. Может использоваться другими, но только в стаде.

Следующий экземпляр эдакий идейный, иногда подвербованный эмиссарами и распространителями идей. Зачинщик, подбиватель. Как правило накачанный экстремистской литературой. Светиться обычно не желает, но выжидательно ведет планомерную осторожную подрывную работу с другими более желая манипулировать. (Иногда при других условиях от них могут получиться актюбинские дикари с ружбайками на улицах)

Следующий яркий препарируемый экземпляр, ярко представленный даже в статье, ;-)
Это обыкновенный холуй! Ему все равно! Когда он чувствует, что мнение нашальника надо поддержать - он из штанов готов выпрыгнуть. Особо ценны холуи имеющие звания экспертов в чем-либо в чем они плохо разбираются, но могут носить ярлык или звание препода.

Очень многочисленная группа оставшихся - темное неграмотное население.

Нужно сказать, что явления такие происходят всегда (считайте это аксиомой) в регионах с жутким одичанием, развалом экономики, разрухой, из которых выехало 80 и более %% грамотного населения, которому в таких местах просто абсолютно нечего делать.
Развал можно найти полнейший во всех отраслях.
Ну наверное все помнят как девочке из этого самого тарановского района медицинскую помощь оказывал премьер-министр, так как вся вертикаль власти была разложена настолько сильно и озабочена только собственным обогащением, что на ребенка с пороком сердца им всем было плевать.
Более чем уверен, что на улицах там нет освещения, тротуаров и на улицах полнейшее месиво грязи. Ибо такие явления всегда идут бок о бок.

Явление в общем хорошо прогнозируемое, учитывая состояние дел в тех районах.
Увы закономерность.
Кстати алматинские казахи, грамотные, с хорошим образованием, очень нехорошо отзываются о подобной деревеньщине в регионах, которая своими неуклюжими проявлениями разрушает мир в стране, и обрушает с трудом создваваемый в столице хоть иногда положительный имидж.
Не раз слышал буквально про отдельные такие регионы. Не с кем даже поговорить там. Не только дел вести.

К сожалению.
И даже не о Таране речь. Им даже не важно кто он. Они не знают. Да и вообще любой другой как нейтральный Затобольск или подобное название.
Самое интересное, что и Майлин то им особо не известен. Больше чем уверен до этой недели многие из этих людей его строк не видели и не читали. Как и Абая, как и прочих символов культуры страны.
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§ Медный
Re: Рискованные игры в демократию
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2447
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.10.18 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 07:53
Комментарий удален модератором.
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§ Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Понеслось.
Отмечала. Эксперты. Проценты.
Про Россию понятное дело. Как без нее.
Что по теме то не говоришь.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=45&1538705157


Что не так? Дискутируем, госпожа Таноми упомянула за императрицу Екатерину II, которая привлекала иностранцев в матушку Россию, во её благо, я озвучил за Петра I, тоже образно говоря прорубал окно и.т.д. Комсомолка ссылаясь на экспертов отметила, что население на убыль идёт и в последующем из-за недостаточного количества трудоспособных граждан грозит уменьшением ВВП на 0,3%. Пожалуйста, ты хоть интересуйся элементарными проблемами и путями их решения. В настоящее время у России стратегических вызовов много, Казахстан и другие страны СНГ являются для них важными партнёрами. На днях в Таджикистане саммит стран СНГ (содружество независимых государств) прошёл на высоком уровне, очень дружелюбной обстановке, в сети много видео и других материалов.

По теме, я что тебе попугай что ли, одно и тоже постоянно повторять? Лично ранее тебе неоднократно озвучивал, баллотируйся в депутатский корпус, участвуй в различных выборах и принимай решения по актуальным вопросам на законных основаниях.

[Исправлено: Kairat stayer, 05.10.2018 - 08:27]
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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Так пускай по-русски будет прежнее название, раз это название реки с царских времен.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35736&viewmode=flat&sortorder=0&start=45#781238

ну ты даешь? Долго думал?
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§ Мишаня
Re: Рискованные игры в демократию
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 05.10.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
И ждал продолжения банкета от уэддина, электроника, мишани, армана и других боди боди. И никто не приехал!!!

Цитата:
Sniper:
Боятся огласки наши форумчане

А ты сходи в профили форумчан и прикинь, насколько они заинтересованы в приезде. Я вот и не приеду. Мне обидно за тех, кто остался, к кому соответствующее однобокое отношение. Обидно за переписываемую историю, за переобувающихся на ходу "историков". Не надо искать в словах подтекста. Да, страна казахов, да - вы хозяева страны. Но не чиновники, которые проводят ономастическую политику, в угоду псевдоистории. История - она в сердцах людей, как не напиши/перепиши ее.
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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Я вот и не приеду

много буковок. Не приехал, так не приехал. Предоставили трибуну. Молчи и дальше.
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§ Горожанин_kst
Рискованные игры в демократию
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 05.10.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Это не так, Миша. По факту страна многонациональная, а государство в этой стране строится как раз по упомянутому тобой принципу. И это уже не скрыть. Происходящее с переименованиями наглядный тому пример.
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* alex_60
Рискованные игры в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Пожалуйста, ты хоть интересуйся элементарными проблемами и путями их решения.


да куда уж нам неучам, до вас .
мы по колхозному , без анализов, узи и прочего.
своими словами

Сейчас во всём мире ведётся работа по стандартизации и стабилизации географических названий. Даже в далёких африканских странах проводятся специальные семинары, разъясняющие местным жителям, для чего нужны географические названия, как важны они в чрезвычайных обстоятельствах, когда нужно срочно доставить гуманитарные грузы в отдалённые места.

Географические названия идентифицируют объект и дают пространственную ориентацию. Такие названия, как Красноярск,Кустанай, Целиноград, Тюмень, Томск, отсылают нас в Сибирь или в Казахстан.. Если мы были в этих местах, перед нами встают образы названных городов. Если мы там не были, мы вспоминаем знания, полученные на уроках географии.

Мышление человека так устроено, что в каждую эпоху мы можем создать лишь ограниченное число названий. Многообразие географических наименований объясняется тем, что они создавались в разные эпохи, на разных языках. Даже такие самые русские названия, как Волга, Москва, Ока, не из русского языка, но глубоко вошли в него.

В 1837 году профессор Николай Иванович Надеждин писал: «Земля есть книга, где история человеческая записывается в гео-графической номенклатуре». Он отмечал, что географические названия — не пустые, лишённые смысла звуки; они — отражение прошлого, нашей культурной истории. Надеждин назвал их языком земли (Надеждин Н. И. Опыт исторической географии русского мира. Библиотека для чтения. — СПб., 1837. — Т. 22, ч. 2, с. 28).

После распада СССР проблема переименований остро стоит во многих республиках. Там русские названия заменяют на национальные. Например, в Казахстане хотят заменить названия 600 населённых пунктов. Но тогда опять страдает ориентация по крайней мере у одного поколения. Во многих городах Казахстана уже изменили названия улиц, но и таксисты, и почтальоны всегда спрашивают: «А как эта улица называлась раньше?»

В разных странах отношение к географическим названиям различно. Например, в Англии за всё время её существования не было ни одного переименования. Даже такие названия, как Чёртова Дыра или Устье Дьявола, не вызывают отрицательного отношения, потому что они отражают какую-то географическую реалию. Англичанин говорит: «Мы живём в Чёртовой Дыре, и мы гордимся этим, чёрт возьми!»
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§ Sniper
Рискованные игры в демократию
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
После распада СССР проблема переименований остро стоит во многих республик

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781255&topic_id=35736&forumid=1#781255

Ну понесло Остапа....копирайт болезнь заразная.... что вы все нас уговариваете? Почему раньше ваши предки не уговаривали коммуняк? Не трогать исторические названия населенных пунктов ?
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