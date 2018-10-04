Цитата: Нурбанчик:

Пора этим многим десяткам стран со всего мира срочно брать яркий пример с нуротановских ономастов...



Думаю сильно нуротановскими ономастами там и не пахло.

Просто дикари, лакеи и очень неумные люди... только и всего.



Была где-то на просторах интернета годная статья про психологию этих типовых явлений.

Обыкновенный синдром. Весьма сходный там, где оказался неожиданно вакантным руль при соединении ещё двух факторов. Крайне низкого уровня культуры, образования и развития в целом и один из народов считавший себя ущемленным.



Вот именно эти явления порождают абсолютно одинаковые результаты в разных точках планеты.

То в одном, то в другом месте появляются клоуны, (иногда в экзотических тюрбанах прошлого).

Переименовывают улицы, деревни. Сеют раздор. Как правило это не бедствующие граждане. Иногда даже заметно по упитанности. У них другие движущие мотивы. В силу их умственного развития.

В нищих странах Центральной Африки при слабых режимах все это быстро сталкивается до многолетних столкновений между племенами.



В Уркаинах, Эстониях и разных по степени вменяемости станах ограничивается набором поселков, улиц и памятников. Накал несколько не тот. Пассивное население. Ещё с трудом работающие кое-как законы.



Сами экземпляры очень интересны для препарирования.

Основа - необразованный, сытый дурак, готовый орать и способный на мелкий бытовой национализм. Сам по себе экземпляр бесполезен. Ибо туп и труслив. Как правило не знает никакой истории, не только ближайшей агломерации в которой оказался. И объяснять бесполезно. Может использоваться другими, но только в стаде.



Следующий экземпляр эдакий идейный, иногда подвербованный эмиссарами и распространителями идей. Зачинщик, подбиватель. Как правило накачанный экстремистской литературой. Светиться обычно не желает, но выжидательно ведет планомерную осторожную подрывную работу с другими более желая манипулировать. (Иногда при других условиях от них могут получиться актюбинские дикари с ружбайками на улицах)



Следующий яркий препарируемый экземпляр, ярко представленный даже в статье,

Это обыкновенный холуй! Ему все равно! Когда он чувствует, что мнение нашальника надо поддержать - он из штанов готов выпрыгнуть. Особо ценны холуи имеющие звания экспертов в чем-либо в чем они плохо разбираются, но могут носить ярлык или звание препода.



Очень многочисленная группа оставшихся - темное неграмотное население.



Нужно сказать, что явления такие происходят всегда (считайте это аксиомой) в регионах с жутким одичанием, развалом экономики, разрухой, из которых выехало 80 и более %% грамотного населения, которому в таких местах просто абсолютно нечего делать.

Развал можно найти полнейший во всех отраслях.

Ну наверное все помнят как девочке из этого самого тарановского района медицинскую помощь оказывал премьер-министр, так как вся вертикаль власти была разложена настолько сильно и озабочена только собственным обогащением, что на ребенка с пороком сердца им всем было плевать.

Более чем уверен, что на улицах там нет освещения, тротуаров и на улицах полнейшее месиво грязи. Ибо такие явления всегда идут бок о бок.



Явление в общем хорошо прогнозируемое, учитывая состояние дел в тех районах.

Увы закономерность.

Кстати алматинские казахи, грамотные, с хорошим образованием, очень нехорошо отзываются о подобной деревеньщине в регионах, которая своими неуклюжими проявлениями разрушает мир в стране, и обрушает с трудом создваваемый в столице хоть иногда положительный имидж.

Не раз слышал буквально про отдельные такие регионы. Не с кем даже поговорить там. Не только дел вести.



К сожалению.

И даже не о Таране речь. Им даже не важно кто он. Они не знают. Да и вообще любой другой как нейтральный Затобольск или подобное название.

Самое интересное, что и Майлин то им особо не известен. Больше чем уверен до этой недели многие из этих людей его строк не видели и не читали. Как и Абая, как и прочих символов культуры страны.