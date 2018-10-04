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§ NG.kz
Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено изменить Правительство РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33902
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.10.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пояснительной записке к документу министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов объяснил, что необходимость внесения поправок в соглашение между двумя странами вызвана изменениями в некоторых нормативно-правовых актах Казахстана.
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§ Vital
Re: Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6218
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается услажнить хотят. Ведь раньше я спокойно проходил только по удостоверению , теперь еще адресную справку надо брать. Наверно каждый месяц еще скажут обновлять или того хуже сроком не больше 3 дней. Потихоньку гайки закручивают. Как я и говорил будет все хуше с каждым днем :-(
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* таноми52
Re: Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ведь раньше я спокойно проходил только по удостоверению , теперь еще адресную справку надо брать.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32519#781210



Это, наверное, касается только жителей сельских приграничных округов, у которых прежнюю выписку из книги регистрации граждан заменили на адресную справку...
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§ Алиса
Re: Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4362
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.10.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталя, спокойствие)))))
Внимательно читай Цитата:
о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации

;-)
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