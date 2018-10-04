таноми52 Re: Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 204

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:42 Цитата: Vital:

Ведь раньше я спокойно проходил только по удостоверению , теперь еще адресную справку надо брать.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32519#781210 Ведь раньше я спокойно проходил только по удостоверению , теперь еще адресную справку надо брать.Источник:





Это, наверное, касается только жителей сельских приграничных округов, у которых прежнюю выписку из книги регистрации граждан заменили на адресную справку...